Бойовики здійснили потужний обстріл ЗСУ біля Кримського і підтягують сюди бронетехніку і танки

Окупанти підтягують бронетехніку і танки у район села Кримське Новоайдарського району Луганської області, де стався найпотужніший обстріл українських позицій за минулу добу, та планують продовжувати агресивні дії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«У Кримському стався найпотужніший обстріл на всьому Луганському напрямку минулої доби. Обстріл тривав 25 хвилин, і бойовики випускали по дві міни або по два артилерійські снаряди калібром 122 мм щохвилини.

За наявною інформацією, окупанти будуть продовжувати агресивні дії в цьому районі і підтягують підкріплення на передову, зокрема бронетехніку і танки», - сказав Мотузяник.

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Він наголосив, що українська сторона залишає за собою право на адекватні дії у разі загрози життю і здоров’ю військовослужбовців або спроби наступу ворога на позиції сил АТО.

За словами речника, із 73-х зафіксованих минулої доби ворожих обстрілів 34 відбулося з використанням важкого озброєння, яке підлягає відведенню від лінії розмежування, згідно з Мінськими домовленостями. При цьому найнапруженішою ситуація залишається саме у районі Кримського на Луганському напрямку, найспокійніше - поблизу Донецького аеропорту.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня на Донбасі в результаті ворожих мінометних обстрілів загинули четверо військовослужбовців ЗСУ. Ще четверо воїнів зазнали вогнепальних поранень різного ступеня тяжкості, троє отримали бойові травмування.