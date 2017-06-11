Окупанти вкотре обстріляли Авдіївку
23:48, 11 червня 2017Війна
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До поліції надійшли повідомлення про пошкодження будинків.
REUTERS
Окупанти вкотре обстріляли Авдіївку, пошкоджено декілька будинків, постраждалих немає.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови Національної поліції - начальник Головного управління Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.
«Сьогодні о 17.40 бойовики знов обстріляли Авдіївку. До колл-центру 102 надійшли повідомлення про пошкодження будинків 24, 26, 35 по вул. Островського. Осколками посічений дах і вибиті шибки. Постраждалих немає», - написав він.
На місці працює слідчо-оперативна група Авдіївського відділення поліції.
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