"Окупанти, геть з моєї землі": на окупованому Донбасі поширили проукраїнські листівки (фото)

З 11 по 13 червня українські активісти поширили на окупованих територіях Донецької області, в тому числі в Донецьку і Луганську, 3 тис. проукраїнських листівок, в яких закликають місцевих жителів допомагати повернутися в Україну.

Про це повідомили українські активісти, які поширили листівки на окупованих територіях, передає Цензор.НЕТ.

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"Окупанти, геть з моєї землі. Тут ви знайдете смерть", - йдеться у листівці.

"У період з 11 по 13 червня 2017 в містах Донецьк, Горлівка, Луганськ, Кадіївка, Алчевськ та Ровеньки були поширені листівки антиросійського характеру тиражем 3 тис. штук. Крім того, протягом 12-13 червня з нагоди святкування Дня РФ на КПВВ "Майорск" були поширені календарі антиросійського характеру тиражем 2 тис. шт.", - зазначають активісти.

Раніше УНІАН повідомляв, що в окупованому Криму в Ялті невідомі розклеїли листівки з погрозами українським високопоставленим офіцерам, які перейшли на бік РФ.