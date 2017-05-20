"Українське підпілля": у Криму розклеїли листівки з погрозами офіцерам-зрадникам (фото)

В окупованому Криму в Ялті невідомі розклеїли листівки з погрозами українським високопоставленим офіцерам, які перейшли на бік РФ. Відповідні фото на своїй сторінці у Facebook опублікував блогер Антон Ходза.

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У листівках згадуються екс-адмірал Денис Березовський, колишній генерал Володимир Тоцький і Павло Лебедєв.

У "посланнях" "Народного руху Криму" зазначається, що вказаних осіб "чекає розплата".

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.