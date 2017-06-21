Загострення в зоні АТО: 36 ворожих обстрілів за добу, один військовий отримав поранення - штаб

З настанням сутінок ситуація в зоні АТО ускладнилася: на окремих ділянках лінії зіткнення зросли кількість та щільність ворожих обстрілів, а також суттєво збільшився калібр озброєння, з якого проросійські злочинні угруповання вели вогонь по українських захисниках. Про це штаб АТО повідомляє на сторінці у Facebook.

Читайте такожЯк Турчинов пропонує звільняти Донбас: опубліковано концепцію закону про деокупацію (документ)За даними штабу, всього впродовж минулої доби російсько-терористичні бандформуваннями 36 разів застосовували зброю проти підрозділів сил АТО, зокрема 5 разів били із важкого артилерійського озброєння.

На Приморському напрямку вдень бойовики відкривали вогонь лише з піхотного озброєння. Втім, із заходом сонця в хід пішла й ворожа артилерія. "Зокрема, наші опорні пункти неподалік від Талаківки противник обстріляв із ствольної артилерії калібру 122 мм. Під прикриттям цього обстрілу окупанти також били по наших воїнах з протитанкових гранатометів, там же працював ворожий снайпер. Згодом загарбники відкривали вогонь з 82-мм мінометів поблизу Гнутового", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, вчора під ворожі обстріли з гранатометів та стрілецької зброї потрапили оборонні укріплення сил АТО в районі Широкиного, Водяного, Павлополя, Новомихайлівки та Мар'їнки. Всього на цьому напрямку минулої доби нараховано 18 фактів порушення бандформуваннями умов припинення вогню.

На донецькому напрямку за добу зафіксовано 6 ворожих збройних провокацій. Як зазначили у штабі, зранку та впродовж дня на цій ділянці лінії зіткнення було спокійно.

"Перший обстріл бойовиками наших позицій відбувся близько 18.00 години - окупанти відкрили вогонь з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів по позиціях ЗС України в районі Кам'янки. Вже за декілька хвилин загарбники із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів, накрили один з наших опорних пунктів у передмісті Авдіївки. До опівночі проросійські бандформування, використовуючи гранатомети, стрілецьку зброю різних калібрів та 82-мм міномети, ще щонайменше три рази обстрілювали наші укріплення поблизу Авдіївки. Окрім того, з піхотного озброєння та БМП найманці ввечері відкривали вогонь по військовослужбовцях ЗС України, котрі тримають оборону неподалік Верхньоторецького", - повідомили у прес-центрі.

На Луганському напрямку ввечері знову загострилась ситуація в районі Бахмутської траси, де підрозділи російсько-окупаційних військ вкотре застосували проти сил АТО важку артилерію.

"Зокрема, по наших опорних пунктах поблизу Кримського противник декілька разів відкривав вогонь зі 152-мм артилерійських систем та мінометів калібру 120 мм. Окрім того, з 82-мм мінометів та озброєння БМП окупанти били по укріпленнях українських захисників неподалік Новозванівки", - сказано в повідомленні.

Також порушення бандитами "режиму тиші" зафіксовані поблизу Щастя, Станиці Луганської та Новоолександрівки, де противник переважно застосовував гранатомети та стрілецьку зброю.

"Внаслідок вчорашніх ворожих обстрілів один український воїн отримав поранення", - підсумували у штабі.