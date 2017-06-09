Українські військові підвели підсумки бою під Жолобком та показали трофейний прапор бойовиків (відео)

Українські бійці тримають селище Жолобок та його околиці під вогневим контролем, бойовики туди так і не повернулись. За підсумками контратаки лінія фронту не змінилася, йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте також"Осколки дійшли до середини мозку": у Дніпрі борються за життя трьох тяжко поранених військових (відео)Військові розповідають, що бій був дуже щільний – на одну невеличку ділянку припало близько 80 влучань. "Був бліндаж – немає бліндажа. Людей добре що не було", - констатує один із піхотинців. Бійці кажуть, що противник робив акцент на артпідготовку і застосовував різні види важкої зброї. Внаслідок цього з боку ЗСУ є один загиблий, але втрати бойовиків більші. Точну кількість загиблих і поранених з'ясувати важко, але загальна цифра втрат живої сили, котру дізналися розвідники – це 25 терористів.

Офіцери пояснюють вогневу активність важливістю Жолобка. "Більше половини Бахмутської траси контролюють ЗСУ. Жолобок – це така розв'язка, де дорога йде до Луганська. Нашим завданням було зірвати плани незаконних збройних формувань для розширення плацдарму та подальшого наступу. Це танконебезпечний напрямок, 29-й блокпост. Їхні плани були зірвані", - пояснюють бійці.

Під час втечі бойовики загубили свій прапор, котрий тепер демонструють солдати.

"Вони почали масово відступати, кидаючи не тільки зброю, лишаючи не тільки своїх загиблих та поранених, але й ось такий прапор. Я знаю достеменно, що наші бійці ніколи прапор би не лишили ворогу – билися б за нього до останнього", - пояснює один із учасників бою.

Командири наголошують, що за мінськими домовленостями ця територія є підконтрольною урядові, тож сепаратистів там жодним чином не повинно бути.

Як раніше повідомляв журналіст Юрій Бутусов, унаслідок боїв за Жолобок 93-я бригада зайняла нові рубежі на Слов'яносербському виступі. Він зазначив, що район Бахмутської траси - дороги Р-66 з Луганська, з часів перших Мінських угод у вересні 2014-го став ареною запеклих боїв.

Українські війська контролюють виступ, який з півночі підпирається річкою Сіверський Донець, а з півдня - трасою Р-66, південніше якої розташовується Первомайськ та агломерація населених пунктів навколо нього. Ця територія повинна була, за умовами перемир'я, контролюватися українськими військами. Проте російське командування неодноразово завдавало ударів, щоб зрізати виступ, зайняти селище Кримське і вийти на цій ділянці до Сіверського Дінця. Так, у ході боїв у жовтні 2014-го і в січні-лютому 2015-го противник порушив Мінські угоди й захопив частину цього району.

Починаючи з вересня 2016-го, підрозділи 93-ї механізованої бригади здійснюють поступове заняття "сірої зони", залишеної підрозділами ЗСУ в 2014-му. За цей час вся "сіра зона" вже повернулася під контроль українських військових, на деяких ділянках просування склало до трьох кілометрів. "1-6 червня 2017-го штурмові групи 1-го і 2-го батальйонів 93-ї бригади зайняли район висоти 150,3 і північну околицю села Жолобок", - розповів журналіст.