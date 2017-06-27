У Бердичеві 26-а артилерійська бригада святкуватиме тринадцяту річницю з дня створення

У Бердичеві 26-а артилерійська бригада проведе урочисте святкування та день відкритих дверей з нагоди відзначення 13-річчя з дня заснування. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.

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Як зазначається у повідомленні, урочисте святкування 13 річниці з дня створення 26-ї артилерійської бригади відбудеться 5 липня 2017 року . Початок о 15.00 годині. Місце проведення: м. Бердичів, гарнізонний Будинок офіцерів, вул. Євгена Старікова, 17.( Їхати маршрутками №6, 7, 7А, 14 до зупинки «Червона гора»).

День відкритих дверей проходитиме 8 липня 2017 року о 10.00 – 15.00 годині. Місце проведення: територія військової частини, вул. Червона Гора, 1.

"У цей день військові покажуть зразки військової техніки та озброєння, музей бойової слави та умови проживання військовослужбовців. Всі охочі зможуть скуштувати солдатську кашу, позмагатися у спритності та силі під час проведення спортивних конкурсів та естафет. Для дітей будуть організовані атракціони та конкурси",- повідомляють в облдержадміністрації.

Нагадаємо, 26-та окрема артилерійська бригада — регулярний підрозділ Збройних сил України, що входить до складу оперативного командування “ Північ”. Базується в місті Бердичів Житомирської області.