Місія ОБСЄ констатує зменшення кількості порушень режиму тиші на Донбасі минулого тижня

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ констатує зменшення випадків порушення режиму вогню минулого тижня на Донбасі на 40%, в порівнянні з попереднім.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг в ході брифінгу сьогодні у Києві.

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«Минулого тижня СММ ОБСЄ в Україні зафіксувала на 40% менше порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з позаминулим тижнем. Якщо подивитися на кількість вибухів від вогню зі застосуванням забороненого Мінськими угодами зброї, зокрема танків, мінометів та артилерії, у том числі реактивних систем залпового вогню, зниження рівня насильства було ще більш відсутнім. Минулого тижня СММ зафіксувала приблизно 110 таких вибухів, водночас кількість таких вибухів за позаминулий тиждень становила 617, що дає нам зменшення більш ніж на 80%», - сказав він.