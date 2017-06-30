На Житомирщині вперше за два роки війни бійці 30-ї окремої механізованої бригади повернулись додому у повному складі

Військовослужбовці 30-ї окремої механізованої бригади вперше за роки війни на Сході України у повному особовому складі повернулися додому, повідомляє прес-служба Житомирської ОДА.

Захисників зустрічали вчора, 29 червня, представники влади, рідні та близькі, друзі та побратими, мешканці Новоград-Волинського району.

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"Бійці пройшли урочистою ходою вулицями Новограда-Волинського від автовокзалу до Меморіалу загиблим учасникам АТО. Вшановуючи пам'ять кожного, хто віддав своє життя заради Батьківщини, вони поклали квіти до пам'ятного знаку землякам воїнам-інтернаціоналістам, до арки пам'яті Небесної сотні та до інших пам'ятних знаків",- сказано у повідомленні прес-служби відомства.

На плацу військової частини відбувся військовий ритуал повернення особового складу, під час якого військовослужбовці були нагороджені відзнаками Міністерства оборони, оперативного командування «Північ» та відзнаками військової частини. Також були вручені ордери на службове житло для 11 військовослужбовців.

Нагадаємо, 30-та окрема Новоград-Волинська механізована бригада (30 ОМБр, в/ч А0409)— окрема механізована бригада у складі Сухопутних військ Збройних сил України.