ПА ОБСЄ може ухвалити резолюцію із зазначенням РФ як окупанта на Донбасі

Парламентська асамблея ОБСЄ 5-9 липня на літній сесії в Мінську може ухвалити текст резолюції із зазначенням, що непідконтрольні Україні райони Донецької і Луганської областей контролюють російські гібридні сили.

Про це йдеться в проекті резолюції для спільного комітету з політичних питань і безпеки ПА ОБСЄ, яка може бути прийнята на літній сесії асамблеї в Мінську 5-9 липня 2017 року.

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"Парламентська Асамблея ОБСЄ закликає до припинення військових дій в Україні, повного виведення великокаліберної зброї обома сторонами і надання повноцінного доступу Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ і організаціям з надання гуманітарної допомоги", - йдеться в проекті резолюції.

Також у проекті документа сказано, що ПА ОБСЄ "засуджує численні серйозні випадки тиску, переслідування і залякування спостерігачів зі складу СММ поряд з випадками навмисного знищення майна ОБСЄ в певних районах Донецької і Луганської областей, що перебувають під контролем російських гібридних сил, і настійно закликає Російську Федерацію вжити практичних заходів щодо забезпечення належних умов безпеки для СММ з метою запобігання подальшій ескалації становища".

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Парламентаріям 57 країн-членів ОБСЄ пропонується знову заявити "про свою підтримку Комплексу заходів з виконання Мінських угод, прийнятого і підписаного 12 лютого 2015 року в Мінську усіма сторонами, які також підписали Мінський протокол від 5 вересня 2014 року і Меморандум від 19 вересня 2014 року, і відповідних резолюцій ПА ОБСЄ, що стосуються кризи в Україні і навколо неї".

Крім того, в проекті резолюції сказано, що ПА ОБСЄ "наголошує на повазі до закріплених у Гельсінському заключному акті принципів непорушності кордонів і територіальної цілісності, мирного врегулювання спорів, рівноправності і самовизначення народів, а також закликає Російську Федерацію утриматися від агресивної практики і скасувати рішення про незаконну анексії Автономної Республіки Крим".

Разом з тим, наголошується на необхідності надати необмежений доступ СММ ОБСЄ до окупованого Росією Криму.

"Парламентська Асамблея ОБСЄ закликає Російську Федерацію як окупаційну державу на Кримському півострові зняти всі обмеження й усунути інші бар'єри, що перешкоджають свободі пересування спостерігачів зі складу Спеціальної моніторингової місії в Україні та виконанню ними свого мандату", - йдеться в проекті резолюції.

Як повідмоляв УНІАН раніше, перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко заявляє, що введення поліцейської місії ОБСЄ на Донбас є ключовою вимогою для демілітаризації регіону.

"Питання демілітаризації стоїть дуже гостро. Ми в Мінську, чесно кажучи, по-перше ставимо постійно питання про створення п'ятої робочої підгрупи по кордону (в рамках Тристоронньої контактної групи - УНІАН), яка вже має сьогодні дискутувати: а як же відбудеться ця прописана у Мінських угодах, але насправді не продумана покроково процедура передачи частини українсько-російського кордону спочатку під контроль ОБСЄ, і потім повернення його під українську юрисдикцію", - сказала Геращенко.