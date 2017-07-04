Геращенко: введення поліцейської місії ОБСЄ є ключовою вимогою для демілітаризації Донбасу
Введення поліцейської місії поки не знаходить необхідної підтримки серед ОБСЄ.
Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко заявляє, що введення поліцейської місії ОБСЄ на Донбас є ключовою вимогою для демілітаризації регіону.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час виступу на міжнародній конференції "Мілітаризація окупованих територій: фактор дестабілізації євроатлантичного регіону та механізм геополітичного впливу".
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"Питання демілітаризації стоїть дуже гостро. Ми в Мінську, чесно кажучи, по-перше ставимо постійно питання про створення п'ятої робочої підгрупи по кордону (в рамках Тристоронньої контактної групи - УНІАН), яка вже має сьогодні дискутувати: а як же відбудеться ця прописана у Мінських угодах, але насправді не продумана покроково процедура передачі частини українсько-російського кордону спочатку під контроль ОБСЄ, і потім повернення його під українську юрисдикцію", - сказала Геращенко.
"Очевидно, що в цьому контексті дуже важливою ініціативою, яка поки що, на жаль, не знаходить необхідної підтримки серед ОБСЄ, і в першу чергу через те, що це блокує Російська Федерація, є ініціатива президента і українських дипломатів про необхідність введення поліцейської місії на Донбас, тому що це ключове для демілітаризації цього регіону", - зауважила Геращенко.