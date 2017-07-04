Геращенко: введення поліцейської місії ОБСЄ є ключовою вимогою для демілітаризації Донбасу

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко заявляє, що введення поліцейської місії ОБСЄ на Донбас є ключовою вимогою для демілітаризації регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час виступу на міжнародній конференції "Мілітаризація окупованих територій: фактор дестабілізації євроатлантичного регіону та механізм геополітичного впливу".

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"Питання демілітаризації стоїть дуже гостро. Ми в Мінську, чесно кажучи, по-перше ставимо постійно питання про створення п'ятої робочої підгрупи по кордону (в рамках Тристоронньої контактної групи - УНІАН), яка вже має сьогодні дискутувати: а як же відбудеться ця прописана у Мінських угодах, але насправді не продумана покроково процедура передачі частини українсько-російського кордону спочатку під контроль ОБСЄ, і потім повернення його під українську юрисдикцію", - сказала Геращенко.

"Очевидно, що в цьому контексті дуже важливою ініціативою, яка поки що, на жаль, не знаходить необхідної підтримки серед ОБСЄ, і в першу чергу через те, що це блокує Російська Федерація, є ініціатива президента і українських дипломатів про необхідність введення поліцейської місії на Донбас, тому що це ключове для демілітаризації цього регіону", - зауважила Геращенко.