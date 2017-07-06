Смерть жінки-воїна з Одещини в зоні АТО: у вбивстві підозрюють її товариша зі служби

У смерті на передовій 23-річної контрактниці Надії Морозової підозрюють бійця з 59-ї бригади.

До сьогоднішнього дня її товариші по службі розповідали, що вона померла від кульового поранення під час артилерійського обстрілу бойовиків. Водночас прокурор сил АТО Олег Сенюк повідомив ТСН, що Морозову вбили.

Наразі слідчі відпрацьовують кілька версій: як з необережності, так й умисне вбивство.

Матері раніше видали сповіщення про смерть доньки, у якому йдеться, що вона загинула, виконуючи бойове завдання. Слідство веде військова прокуратура й досі там відмовлялися що-небудь коментувати.

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"Це була не бойова втрата, а насильницьким способом. Вже з цього приводу є підозрювана особа, яка розповіла окремі деталі вчинення цього злочину. Це співслужбовець. Він свою вину у вбивстві не визнає, а надає свідчення, що нібито було необережне поводження зі зброєю, що призвело до смерті цієї особи", - повідомив Сенюк.

Раніше повідомлялось, що Надія Морозова загинула 26 червня. Першою версією її загибелі називали ворожий обстріл під Волновахою. Дівчина служила у 59-й бригаді за контрактом. У неї залишився маленький син.

Морозову поховали у рідному селищі Окни на Одещині, там на честь загиблої збирались назвати вулицю.