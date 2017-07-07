Рівень насильства на Донбасі за минулий тиждень зріс на 25% - ОБСЄ

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявляє, що за минулий тиждень на Донбасі рівень насильства зріс на 25%. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу у Києві.

За словами Хуга, в період з 26 червня по 2 липня Спеціальна моніторингова місія відзначила зростання рівня насильства на сході України.

"Минулого тижня місія зафіксувала збільшення кількості випадків порушення режиму припинення вогню на 25%, якщо порівнювати з попереднім тижнем", - повідомив Хуг.

Читайте такожДоба в АТО: 25 ворожих обстрілів, один військовий ЗСУ загинув та ще один поранений - штаб

У цьому зв'язку він сказав, що відзначалося збільшення кількості вибухів внаслідок мінометного, танкового та артилерійського вогню. "Минулого тижня було зафіксовано 365 таких вибухів порівняно з трохи більш як сотнею вибухів, які були зафіксовані за тиждень до того", - додав він.

Як наголосив Хуг, продовжує страждати цивільне населення. "Минулого тижня один чоловік загинув у Старомихайлівці. Ми також підтвердили інформацію, що в Бахмуті чоловік і жінка зазнали поранень через спрацювання боєприпасу, що не вибухнув. Ще одна особа зазнала тілесного ушкодження внаслідок обстрілу в Докучаєвську", - сказав він.

Як заявив перший заступник голови СММ, минулого тижня спостерігачі зафіксували 63 вибухи від артилерійського вогню та 175 - від мінометного.

УНІАН повідомляв, що раніше у Мінську констатували зниження кількості обстрілів на Донбасі завдяки "хлібному перемир'ю". 21 червня ТКГ підтримала необхідність «хлібного перемир'я» на Донбасі - додержання режиму тиші на час збирання врожаю з 24 червня 2017 року і далі, проте бойовики все одно продовжують його порушувати.