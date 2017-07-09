Бойовики готують теракти на Донбасі для звинувачення України у невиконанні "Мінська" - розвідка

Бойовики готують теракти на тимчасово неподконтрольних Україні територіях Донбасу з метою звинувачення керівництва України у невиконанні Мінських домовленостей.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.

«Мета – звинувачення керівництва України та силових структур у невиконанні Мінських домовленостей та ескалації напруги на сході нашої держави, а також створення негативного іміджу України напередодні обговорення російської агресії проти України лідерами країн-учасниць «нормандського формату» у Гамбурзі (в рамках саміту «Великої двадцятки»)», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожВ ОБСЄ підтвердили вибухи в окупованому Луганську

За даними розвідки, подвійний терористичний акт, здійснений 7 липня в Луганську, скоїли військовослужбовці інженерно-саперної роти 2 АК центру територіальних військ південного ВО ЗС РФ під керівництвом співробітників ФСБ РФ.

«З цією ж метою російські спецслужби планують здійснити ряд терористичних актів у районах розташування контрольних пунктів в’їзду/виїзду з окупованих територій Донецької та Луганської областей», - йдеться у повідомленні.