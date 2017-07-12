У лікарні Бахмута від вогнепальних поранень помер військовий ЗСУ - штаб

У лікарні Бахмута від вогнепальних поранень, отриманих внаслідок обстрілу бойовиків, помер військовослужбовець Збройних сил України.

Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у соціальній мережі Facebook.

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"Сьогодні зранку внаслідок ворожого обстрілу українських позицій в районі Зайцевого (ОТУ "Донецьк") було важко поранено військовослужбовця Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

"Від чисельних вогнепальних поранень, несумісних з життям, український військовослужбовець помер у Центральній районній лікарні м. Бахмут", - наголосили в штабі.

Також у штабі висловили співчуття рідним та близьким загиблого.

Як повідомляв раніше штаб, минула доба в зоні АТО відзначилась збільшенням кількості обстрілів українських позицій на Луганському напрямку.