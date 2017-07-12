Російське командування рекомендує бойовикам знизити витрати на поранених – розвідка

Російське командування рекомендує бойовикам окупаційних військ на Донбасі знизити витрати на поранених.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Комісія Південного військового округу (Ростов-на-Дону) ЗС РФ, яка здійснювала перевірку з’єднань і частин 2 АК (Луганськ), звернула увагу командування корпусу на “завищені” дані щодо бойових санітарних та безповоротних втрат і рекомендувала знизити витрати на грошові компенсації пораненим військовослужбовцям і родинам загиблих в умовах обмеженого фінансування», - йдеться у повідомленні.

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Розвідка також інформує, що у з’єднаннях і частинах російських окупаційних військ облік загиблих і поранених військовослужбовців ведеться формально, соціальний захист їх сімей практично відсутній, що негативно впливає на морально-психологічний стан особового складу та призводить до збільшення випадків дезертирства.

Зокрема, дані штабу 2 АК (Луганськ) ЗС РФ щодо обліку санітарних та безповоротних втрат мають суттєві розбіжності з даними підпорядкованих частин і підрозділів. Інформація щодо членів сімей загиблих та поранених військовослужбовців російських окупаційних військ в більшості випадків відсутня або не відповідає дійсності. Видатки на соціальне забезпечення для сімей вказаної категорії обмежені.