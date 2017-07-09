Російський найманець на Донбасі взяв у заручники жінку і намагався потрапити в РФ - розвідка

Російський найманець на Донбасі взяв у заручники жінку і намагався у подальшому потрапити на територію РФ.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.

«Військовослужбовець зі складу 11 окремого мотострілецького полку Мінченко Микола Миколайович (позивний “Бес”, громадянин РФ) самовільно залишив місце несення служби зі зброєю. Під час переховування взяв у заручники цивільну особу (жінку) та намагався у подальшому потрапити на територію РФ», - йдеться в повідомленні.

Розвідники фіксують випадки дезертирства і злочинних дій щодо місцевого населення з боку російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях сходу України.