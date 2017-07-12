Бойовики увечері обстріляли приватний сектор в Мар'їнці - штаб АТО

Контрольовані Росією бойовики обстріляли приватний сектор у Мар'їнці Донецької областї. Як йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у соціальній мережі Facebook, російсько-окупаційні війська обстріляли приватні будинки Мар`їнки.

Читайте такожДоба в зоні АТО: бойовики збільшили кількість обстрілів українських позицій"Сьогодні близько 18.00 під час обстрілу позицій сил АТО на Приморському напрямку під вогонь російсько-окупаційних військ потрапив приватний сектор населеного пункту Мар`їнка. Противник застосував міни калібру 82 мм", - наголошується у повідомленні.

"Російсько-окупаційні війська вели вогонь з боку населеного пункту Трудівського, що знаходиться на тимчасово непідконтрольній Україні території", - уточнили у штабі.

За попередніми даними, руйнувань зазнали два приватні будинки на вулиці Прокоф’єва.

"На щастя, жоден з місцевих жителів внаслідок ворожого обстрілу не постраждав. Наразі представники СЦКК та місцевого відділу поліції встановлюють характер руйнувань і пошкоджень, складаючи відповідні акти", - йдеться у повідомленні.