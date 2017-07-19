Снайпер бойовиків убив українського військового у Мар'їнці

За добу контрольовані Росією бойовики 7 разів обстріляли позиції Збройних сил України в районі проведення АТО. Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

"У зоні АТО упродовж сьогоднішнього дня противник дещо зменшив кількість вогневих провокацій, які активізувались наприкінці минулої доби", - йдеться у повідомленні.

"З опівночі і до 18 години найбільше обстрілів зафіксовано на Маріупольському напрямку. О 12 та 14 годині наші позиції поблизу Павлополя бойовики обстріляли зі стрілецької зброї та гранатомету. Близько опівдня по Мар’їнці працював ворожий снайпер. Внаслідок обстрілу отримав смертельне кульове поранення військовослужбовець сил АТО. Також ворожий снайпер вів вогонь по Новотроїцькому, а о 15.10 злочинці обстріляли це ж селище з озброєння БМП", - сказано у повідомленні.

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Водночас, за даними штабу, на Донецькому напрямку вночі бойовики били з міномету калібру 82 міліметри та великокаліберних кулеметів по позиціях українських захисників під Авдіївкою. По шахті Бутівка терористи вели вогонь з гранатометів і стрілецької зброї.

«Загалом з початку доби бандформування 7 разів порушили перемир'я. Сили АТО 4 рази відкривали вогонь у відповідь», - йдеться у повідомленні.

«Аналізуючи ситуацію вздовж лінії розмежування за попередні дні, можна зробити висновки, що у світлу пору доби, коли активно працюють спостерігачі бойовики зменшують кількість обстрілів. Уночі ворог активізує провокативний вогонь і явно намагається втягнути сили АТО у збройне протистояння», - наголосили у штабі.