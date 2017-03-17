У Чонгарі відкрили телевежу: сьогодні почнеться мовлення на Крим (фото)

У п'ятницю на Херсонщині, на адміністративній межі з окупованим Кримом, відкрили телекомунікаційну вежу, сигнал котрої охопить північні райони окупованого півострова. Про це прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій повідомила у своєму Twitter.

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"Завершено будівництво 150 – метрової вежі у с. Чонгар. Сьогодні розпочнеться мовлення на територію деяких р-нів Херсонської обл. та Криму. Радіус дії можливого сигналу телевежі складає для радіо - 120-130 км та 80 км – впевненого прийому, для телебачення – 50-60 км", - йдеться у повідомленні.

Вежа у Чонгарі дозволить транслювати до 7 потужних радіопрограм та 32 канали цифрового телебачення.

У МінТОТ повідомили, що з неї транслюватимуть:«Українське радіо»-100,7 МГц, «ТК «Атлант-СВ»-101,4 МГц, «Крим.Реалії»-105,9 МГц та місцеве ТРО «Софія»-107,8 МГц.