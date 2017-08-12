Бойовики в АТО продовжують застосовувати міномети різних калібрів - штаб

19:28, 12 серпня 2017
Війна
137 0

Усі спроби нав’язати українським підрозділам довготривале вогневе протистояння сили АТО жорстко припиняли прицільним вогнем у відповідь.

Ілюстрація / REUTERS

Бойовики продовжують застосовувати міномети різних калібрів у темну пору доби. Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

«Сьогоднішній день не приніс серйозних змін у ситуацію в районі проведення АТО. Вже традиційно у світлу пору доби російсько-окупаційні угруповання мінімізували обстріли наших позицій, проте вночі бандити знову продовжують застосовувати міномети різних калібрів», - йдеться у повідомленні.

Так, за даними штабу, близько 1.00 бойовики випустили 15 мін калібру 120 мм по укріпленнях сил АТО неподалік Кримського, що на Луганському напрямку. На Приморську напрямку терористи застосували гранатомет та 82-міліметровий міномет біля Павлополя, а на Донецькому - з міномету, гранатомету і стрілецької зброї обстріляли опорний пункт українських бійців на околицях Невельського.

Читайте такожДоба в АТО: один військовий загинув, шестеро отримали травми або поранення

«Усі спроби нав’язати українським підрозділам довготривале вогневе протистояння сили АТО жорстко припиняли прицільним вогнем у відповідь», - наголосили у штабі.

Також повідомляється, що окупанти, нехтуючи усіма нормами міжнародного гуманітарного права, вчергове поставили під загрозу життя та здоров’я цивільного населення. Близько 5.30 під час обстрілу позицій сил АТО в районі селища Новолуганське, що поблизу Світлодарська, під вогонь бойовиків потрапили житлові квартали.

Внаслідок обстрілу в одному житловому будинку було пошкоджено газову трубу та опору лінії електропередач, вибито шибки, посічено осколками стіни, паркан та автомобіль. Мешканці оселі не постраждали.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #війна на Донбасі#обстріли бойовиків#ситуація в АТО