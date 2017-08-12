Бойовики в АТО продовжують застосовувати міномети різних калібрів - штаб

Бойовики продовжують застосовувати міномети різних калібрів у темну пору доби. Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

«Сьогоднішній день не приніс серйозних змін у ситуацію в районі проведення АТО. Вже традиційно у світлу пору доби російсько-окупаційні угруповання мінімізували обстріли наших позицій, проте вночі бандити знову продовжують застосовувати міномети різних калібрів», - йдеться у повідомленні.

Так, за даними штабу, близько 1.00 бойовики випустили 15 мін калібру 120 мм по укріпленнях сил АТО неподалік Кримського, що на Луганському напрямку. На Приморську напрямку терористи застосували гранатомет та 82-міліметровий міномет біля Павлополя, а на Донецькому - з міномету, гранатомету і стрілецької зброї обстріляли опорний пункт українських бійців на околицях Невельського.

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«Усі спроби нав’язати українським підрозділам довготривале вогневе протистояння сили АТО жорстко припиняли прицільним вогнем у відповідь», - наголосили у штабі.

Також повідомляється, що окупанти, нехтуючи усіма нормами міжнародного гуманітарного права, вчергове поставили під загрозу життя та здоров’я цивільного населення. Близько 5.30 під час обстрілу позицій сил АТО в районі селища Новолуганське, що поблизу Світлодарська, під вогонь бойовиків потрапили житлові квартали.

Внаслідок обстрілу в одному житловому будинку було пошкоджено газову трубу та опору лінії електропередач, вибито шибки, посічено осколками стіни, паркан та автомобіль. Мешканці оселі не постраждали.