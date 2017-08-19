З початку війни на Донбасі загинуло понад 2,7 тисячі цивільних - Червоний Хрест
17:51, 19 серпня 2017Війна
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В Міжнародному комітеті Червоного Хреста заявили, що понад 2,7 тис. цивільних осіб загинули за час конфлікту на Донбасі.
Ілюстрація / vysotskiy.ap
З початку бойових дій на Донбасі загинуло понад 2,7 тис. цивільних осіб.
Про це у Twitter повідомила місія Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні.
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«Внаслідок воєнного конфлікту у східній частині України загинуло понад 2700 мирних жителів», - сказано у повідомленні.
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