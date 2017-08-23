ФСБ не пропускає до Росії авто з "номерами "ДНР"

Прикордонна служба ФСБ РФ припинила пропуск через кордон до Росії транспортних засобів з номерними знаками самопроголошеної "ДНР" з окупованих районів Донецької області.

Про це повідомив координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат України Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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"Автомобілі без пояснення причин повертають на територію "ДНР" або пропонують змінити номерні знаки на українські. Серед співробітників Прикордонної служби ФСБ РФ дане рішення пояснюється ускладненням криміногенної ситуації в прикордонних районах РФ і збільшенням кримінальних і адміністративних правопорушень, які скоюють вихідці з тимчасово окупованих територій Донбасу", - повідомив він.

За словами Тимчука, раніше подібні негласні заборони упроваджувалися неодноразово, проте через певні проміжки часу знімалися.