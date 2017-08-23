ФСБ не пропускає до Росії авто з "номерами "ДНР"

13:16, 23 серпня 2017
Війна
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Автомобілі з номерами "ДНР" без пояснення причин повертають на територію самопроголошеної республіки або пропонують змінити номерні знаки на українські.

Ілюстрація REUTERS

Прикордонна служба ФСБ РФ припинила пропуск через кордон до Росії транспортних засобів з номерними знаками самопроголошеної "ДНР" з окупованих районів Донецької області.

Про це повідомив координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат України Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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"Автомобілі без пояснення причин повертають на територію "ДНР" або пропонують змінити номерні знаки на українські. Серед співробітників Прикордонної служби ФСБ РФ дане рішення пояснюється ускладненням криміногенної ситуації в прикордонних районах РФ і збільшенням кримінальних і адміністративних правопорушень, які скоюють вихідці з тимчасово окупованих територій Донбасу", - повідомив він.

За словами Тимчука, раніше подібні негласні заборони упроваджувалися неодноразово, проте через певні проміжки часу знімалися.

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