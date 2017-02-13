У Кремлі відмовилися коментувати намір російського письменника Прилєпіна воювати з Україною на боці бойовиків

Як передає кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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«Я не став би це коментувати. Ви знаєте, що є громадяни Росії, як і громадяни інших країн Західної Європи, країн Східної Європи, які з різних міркувань, за покликом серця, з інших міркувань – вони, дійсно, вирушають в ці невизнані республіки, перебувають там із різних приводів. Тут я не хотів би нічого коментувати. Це факт, який ми констатуємо, але коментувати я нічого не хотів би», - сказав Пєсков.

Нагадаємо, раніше Прилєпін в інтерв'ю «Комсомольской правде» заявив, що обійняв посаду заступника командира одного з батальйонів терористичної організації «ДНР».