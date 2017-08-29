Журналіст назвав імена вбитих "депутатів "ЛНР"

14:15, 29 серпня 2017
Війна
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В окупованому Луганську вбили двох "депутатів" - Кузнєцову й Кривоносова.

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Журналіст Денис Казанський оприлюднив імена "депутатів", яких напередодні вбили в окупованому Луганську. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"На вихідних в Луганську застрелили двох "депутатів" народної ради "ЛНР" Інну Кузнєцову і Анатолія Кривоносова", - йдеться у його повідомленні.

Також журналіст нагадав слова "депутата" Кривоносова про те, що на території "ЛНР" значно більше порядку, ніж в Україні.

Нагадаємо, у так званій "Луганській народній республіці" заявили про вбивство двох "депутатів парламенту "ЛНР" у ніч з 26 на 27 серпня.

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Теги: #в ЛНР убили депутатів#вбивство депутатів у ЛНР