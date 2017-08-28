У "ЛНР" вбили двох "депутатів" місцевого "парламенту"

У так званій "Луганській народній республіці" заявили про вбивство двох "депутатів парламенту "ЛНР" у ніч з 26 на 27 серпня. Про це сьогодні повідомили ресурси бойовиків.

"У Кам'янобрідському районі міста Луганська в ніч з 26 на 27 серпня поточного року в приватному житловому будівництві сталося резонансне вбивство двох осіб, які були "депутатами "Народної Ради "ЛНР", - йдеться у повідомленні терористів.

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Вони заявили, що за цим фактом "порушено кримінальну справу", нібито проводяться слідчі дії.

"Дані про потерпілих у кримінальній справі та інші обставини скоєного злочину не розголошуються в інтересах "слідства", - додали терористи.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня в центрі окупованого бойовиками Луганська, недалеко від площі Леніна, стався вибух, була поранена жінка.