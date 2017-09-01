Кожне перемир'я на Донбасі швидко порушується - Хуг

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявив, що оголошене 25 серпня «шкільне перемир'я» не відрізняється від попередніх подібних зобов'язань сторін, бо вони швидко починають його порушувати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу у Києві.

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Він нагадав, що вже неодноразово можна було почути від сторін заяви про поновлення перемир'я на сході України впродовж останніх років.

«В усіх випадках спершу спостерігалося часткове дотримання вогню. Кількість порушень зменшується в перші кілька днів, а потім знову зростає. Вони натискають кнопку «пауза», а не кнопку «стоп». Так було і цього разу. В п'ятницю (25 серпня), в першу добу з моменту поновлення зобов'язання щодо припинення вогню, місія зафіксувала 53% зниження кількості порушень, порівняно з попередньою добою. З 654 до трохи більше 300 порушень. Наступного дня, в суботу, 26 серпня, відзначалося подальше зменшення кількості порушень. Наші спостерігачі того дня зафіксували 47 таких порушень», - сказав Хуг.

При цьому він зазначив, що така «пауза» свідчить про те, що «сторони дійсно можуть припинити насильство, коли вони цього хочуть».

«Це може стати вихідною точкою для встановлення тривалого режиму «тиші» - додав перший заступник голови СММ.

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«Утім, до неділі (27 серпня), кількість порушень режиму тиші вогню, зафіксованих СММ, знову почала зростати. Усього в неділю зафіксовано 151 таке порушення. У понеділок (28 серпня) - 173, у вівторок - 431, у середу - 186. Пауза добігла кінця», - наголосив Хуг.

«Як і в багатьох інших випадках, населення Донбасу побачило невеликий промінь надії. Кілька днів надії. Однак зараз для сторін справа повернулася до звичного плину», - підсумував представник ОБСЄ.

Нагадаємо, Українська сторона під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі закликала Російську Федерацію та її бойовиків зробити все для дотримання перемир'я з 1 вересня.