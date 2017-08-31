Київ закликав РФ та її бойовиків зробити все для дотримання перемир'я на Донбасі з 1 вересня

Українська сторона під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі закликала Російську Федерацію та її бойовиків зробити все для дотримання перемир'я з 1 вересня.

Про це повідомила прес-секретар екс-президента України, представника в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці в Facebook.

"Українська сторона послідовно виконує взяті на себе зобов'язання в рамках угоди про режим тиші з 25 серпня 2017 року. Водночас, режим припинення вогню системно порушується з боку ОРДЛО, що говорить про те, що Російська Федерація і ОРДЛО не дотримуються досягнутих домовленостей. Про це свідчить відсутність відповідних розпоряджень: за інформацією СММ ОБСЄ, про заклик Тристоронньої контактної групи до режиму тиші з нагоди нового навчального року, незаконні збройні формування ОРДЛО дізналися зі ЗМІ", - написала вона.

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"Українська сторона закликала зробити все для того, щоб завтра, 1 вересня, режим припинення вогню був максимально дотриманий. Порушення режиму тиші з боку ОРДЛО повинні бути розслідувані СММ ОБСЄ, а винні - виявлені й покарані, з конкретними прикладами та наданням гласності таким випадкам", - заявила Оліфер.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на сході України домовилася про встановлення режиму припинення вогню з опівночі 25 серпня в зв'язку з початком навчального року.

28 серпня перший заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг повідомив, що з часу оголошення «шкільного перемир'я» на Донбасі було зафіксовано понад 600 фактів порушення режиму припинення вогню.

Також 28 серпня канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали президента РФ Володимира Путіна і президента України Петра Порошенка активізувати зусилля з метою виконання Мінської угоди про встановлення режиму припинення вогню на сході України.

У свою чергу Порошенко доручив керівництву Збройних сил продовжувати дотримання оголошеного режиму тиші.