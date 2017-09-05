Нові "зелені чоловічки" вже готові: експерт пояснив заяву Путіна про атаки на "інші зони конфлікту"

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що може означати заява президента РФ Володимира Путіна про те, що поставки США летального озброєння в Україну можуть спровокувати застосування військової сили на інших територіях.

За його словами, мається на увазі, мабуть, що Путін пригрозив знову створенням чергових народних республік, передає InfoResist.

"Ось це, напевно, мається на увазі. Це раз. Якщо дивитися по порядку: загроза летального зброї — це пряма відповідь США, тобто, якщо дасте Україні зброю, то я дозволю бойові дії і, можливо, навіть не тільки в цих регіонах, а й в інших теж. Справа в тому, що у нас же кордон не закрили. У нас же кордону де-факто не існує. І тому, припустимо, проникнення диверсійно-розвідувальних груп зі зброєю та з вчиненням терактів або спроби там же підняти таку війну, як це було в Луганську та Донецьку, можуть бути вчинені російськими спецслужбами у будь-якій прикордонній області України", – сказав він.

При цьому Жданов назвав найбільш незахищені ділянки українського кордону.

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"Одеса дуже далеко. Придністров'я ми, слава богу, закрили. Це, напевно, єдиний шматок, який ми більш-менш контролюємо. А ось Луцьк, Житомир, Чернігів, там і там зараз Білорусь практично. Ми ж не приділяли уваги взагалі білорусько-українському кордону, а тепер згадали. Там навчання зараз готуються до проведення. Навіть польські спецслужби зазначають, що з'явилося дуже багато людей з військовою виправкою у цивільному одязі з новими білоруськими паспортами", – додав експерт.

Жданов також зазначив, що це вже нові "зелені чоловічки", які тепер "одягнені у цивільний одяг".

"Тобто цілком можливо. А взагалі це пряма погроза. Це ніби вже розмова Москви і Вашингтона безпосередньо. Одні один козир виклали — летальну зброю. Інші викладають козир — якщо дасте зброю, отже, будемо вбивати. Це вже пішов обмін ударами", – резюмує військовий експерт.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня на прес-конференції в Китаї Путін пригрозив атакою на "інші зони конфлікту", якщо США нададуть Україні зброю.