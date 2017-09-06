В ОБСЄ повідомили про 480 випадків обмеження свободи пересування спостерігачів на Донбасі за півроку

Голова Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) Ертурул Апакан наголошує, що за перші шість місяців 2017 року 75% обмежень свободи пересування СММ сталися на окупованій території Донбасу, яку контролюють російські бойовики та найманці. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ОБСЄ.

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Зокрема, він наголосив, що свобода пересування для місії має важливе значення з метою виконання тих завдань, які визначені у мандаті СММ, а також важлива для підтримки процесу втілення сторонами Мінських угод. "Обмеження та перешкоди підривають зусилля, спрямовані на сприяння (затвердження) миру, стабільності та безпеки в Україні", - наголосив Апакан. При цьому він вказав на тематичний звіт СММ, у якому сказано, що у першій половині 2017 року спостерігачі зіштовхувалися з проблемою обмежень та перешкоджань у 480 випадках. У звіті підкреслюється, що 75% обмежень сталися на територіях Донбасу, які є окупованими.

Апакан особливо відзначив насильницький характер багатьох таких обмежень та перешкод.

У перші шість місяців 2017 року було зафіксовано 13 інцидентів, які супроводжувалися насильницькими діями, і усі з них сталися на територіях, які не контролюються урядом України. Для прикладу, у 2016 році у період з липня по грудень було зафіксовано лише один такий інцидент.

"Насильство та погрози насильства повинні припинитися", - наголосив Апакан. Він нагадав, що один з таких серйозних інцидентів, який стався 23 квітня 2017 року, призвів до трагічної загибелі члена патруля СММ внаслідок вибуху, який знищив автомобіль місії. "Наземні міни та боєприпаси, що не вибухнули, необхідно усунути, огородити або позначити. Вони становлять повсякденну загрозу спостерігачам СММ та фактично постійному миру", - заявив Апакан.