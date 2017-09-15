Понад 250 "спецпризначенців "ДНР" загриміли до бази "Миротворця" (список)
Документ був у "Миротворця" давно, але його не "світили".
До бази центру "Миротворець" внесли 251 бойовика так званого спеціального призначення "ДНР". Про це йдеться у повідомленні сайту на його сторінці в Facebook.
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"Цей документ був у нас давно. Практично з моменту його створення, але в силу певних обставин ми його не "світили". Тепер настав і його час. Сьогодні до "Чистилища" потрапили бойовики терористичної організації "ДНР" з бандформування під назвою "управління спеціальних операцій генпрокуратури "дири", - йдеться у повідомленні.
Також у "Миротворці" закликали допомогти ідентифікувати внесених до бази "спецпризначенців".
Раніше в Організації Об'єднаних Націй закликали Національну поліцію України розслідувати діяльність сайту "Миротворець" і вжити заходів для видалення персональних даних осіб, які разміщені на цьому сайті.