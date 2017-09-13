В ООН закликали Нацполіцію вжити заходів для видалення персональних даних з сайту "Миротворець"

В Організації Об'єднаних Націй закликали Національну поліцію України розслідувати діяльність сайту «Миротворець» та вжити заходів для видалення персональних даних осіб, які розміщені на цьому сайті.

Про це йдеться у висновках і рекомендаціях органам державної влади України у доповіді Управління верховного комісара ООН з прав людини щодо ситуації з правами людини у період з 16 травня по 15 серпня 2017 року.

"Національній поліції - швидко та ефективно розслідувати повідомлення про порушення, пов'язані з діяльністю веб-сайту «Миротворець»", - йдеться у рекомендаціях.

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В ООН нагадали, що 7 липня 2017 року Нацполіця розпочала кримінальне провадження щодо діяльності сайту «Миротворець», "на якому починаючи з серпня 2014 року оприлюднюються персональні дані тисяч осіб, у тому числі працівників медіа і громадських активістів ,яких називають там такими, що підтримують діяльність озброєних груп за «тероризм»".

"Управління верховного комісара ООН з прав людини вітає такий крок та закликає органи влади провести ретельне розслідування і вжити заходів для видалення персональних даних осіб з веб-сайту", - наголосили в ООН.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році сайт "Миротворець" опублікував персональні дані журналістів українських та західних ЗМІ, акредитованих у так званій "ДНР". Спочатку в цій базі даних містилося 4068 імен, але сайт кілька разів оновлював інформацію, після чого кількість журналістів перевищила 5 тис. осіб.

Журналістське співтовариство висловило обурення такими діями.