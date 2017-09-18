За тиждень в зоні АТО знищили 10 окупантів - Міноборони

Протягом тижня в зоні АТО знищили 10 окупантів, ще 31 був поранений. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив прес-секретар Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

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«Підтверджені втрати противника за минулий тиждень. Вони склали: 10 загиблих окупантів, 31 поранений та один втрачений безпілотний летальний апарат. Левова частка втрат ворога припадає на так званий 9-й полк російсько-окупаційних військ, який займає позиції на півдні Маріупольського напрямку», - сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, у суботу на Донеччині впав російський безпілотник "Орлан-10".