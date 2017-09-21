"Сірий кардинал" Кремля став кумом ватажка "ДНР" - журналіст
15:50, 21 вересня 2017Війна
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Сурков, як повідомив журналіст, хрестив сина терориста Захарченка.
Владислав Сурков, помічник президента РФ / REUTERS
Помічник президента Росії Владислав Сурков хрестив сина ватажка "ДНР" Олександра Захарченка. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Денис Казанський.
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Син у Захарченка, за словами журналіста, народився два роки тому. "Тому поки Сурков займається у Кремлі Донбасом, позиції Захарченка в "ДНР" міцні", - вважає Казанський.
"Медведчук - кум Путіна, Захарченко - кум Суркова. Кумівство за мастями. Всі зав'язані мафіозними зв'язками", - додав він.
Раніше російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що ватажок "ДНР" Олександр Захарченко прибув у Кремль.
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