Місія ОБСЄ планує встановити нові камери спостереження на Донбасі

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі Александр Хуг заявляє, що місія планує встановити нові камери для здійснення спостереження на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу у Києві.

"Я можу підтвердити, що процес встановлення нових камер триває. Наразі у нас встановлена нова камера у Піщевику, Майорську і Мар'їнці на КПВВ, а також в північній частині ділянки розведення в районі Станиці Луганської поблизу пам'ятника князю Ігорю. Плануємо встановити більше камер", - сказав Хуг.

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При цьому він підкреслив, що зараз немає планів встановлювати камери поза межами лінії зіткнення, але місія готова "нарощувати технічний потенціал за умови, якщо ті, хто має фактичний контроль, дозволять місії це робити".

"Я хотів би заявити, що незалежно від того, скільки у нас буде камер, скільки у нас буде спостерігачів, які працюватимуть на місцях, незалежно від того, скільки ми запустимо безпілотників, якщо сторони не хочуть припинити насильство, насильство не припиниться. Наше завдання полягає у документуванні того, чи припинили вони це насильство. Але від сторін залежить припинення цього насильства", - заявив Хуг.

Також він нагадав, що камери СММ було встановлено, бо спостерігачам не дозволяють особисто здійснювати моніторинг.

Як повідомляв УНІАН, СММ ОБСЄ має намір збільшити кількість спостерігачів до березня 2018 року до 800 осіб.