У зоні АТО сьогодні внаслідок обстрілів бойовиків поранення отримав один український військовий

У зоні проведення антитерористичної операції російсько-окупаційні війська не припиняють обстрілювати позиції Збройних сил України, сьогодні поранення внаслідок обстрілів отримав один український боєць.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook, якщо вчора ворог у світлу пору доби дотримувався режиму тиші, то сьогодні проросійські найманці застосовували як гранатомети, так і міномети різних калібрів.

Так, на Приморському напрямку близько 13.00 російські окупанти били із мінометів калібру 120 та 82 міліметри по опорних пунктах ЗСУ біля Красногорівки. Також двічі під вогонь з гранатометів різних видів потрапили укріплення сил АТО поблизу Талаківки.

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На Донецькому напрямку противник декілька разів з гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілював Авдіївську промзону та підступи до Зайцевого.

Близько 9.00 ранку внаслідок ворожого вогню зі стрілецької зброї біля Невельського отримав поранення один український військовий. Зараз він перебуває у військово-медичному лікувальному закладі, стан його здоров’я задовільний.

На Луганському напрямку зафіксовано один обстріл: вночі бойовики випустили дві міни калібру 82 міліметри та били з гранатомету поблизу Кримського.

Також у штабі зазначили, що, незважаючи на збройні провокації ворога, сили АТО продовжують опікуватись цивільним населенням Донбасу, яке також потерпає від злочинів російських загарбників. Так, у Світлодарську та Луганському офіцери Цивільно-військового співробітництва передали місцевим учням шкільні ранці та найнеобхідніше для навчання канцелярське приладдя. А в Авдіївці, Кам’янці, Жованці, Верхньоторецькому малозабезпечені сім’ї отримують від військових питну воду, продукти першої необхідності та засоби гігієни.