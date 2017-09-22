Збільшення обстрілів бойовиків та вогонь українських бійців у відповідь: у штабі відзвітували про добу в АТО

В зоні проведення АТО доба завершилась зростанням кількості обстрілів українських позицій з боку російсько-окупаційних угруповань. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Повідомляється, що вдень противник дотримувався режиму тиші, а після 18 години на Приморському і Донецькому напрямках ворог активізував збройні провокації.

«Так, ввечері і вночі бойовики 4 рази з різних видів гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї обстрілювали наші укріплення у районі Авдіївської промзони. Українські захисники жорстко давали відсіч. Крім того, противник застосовував озброєння БМП поблизу Новоселівки (Другої) та Майорська», - йдеться у повідомленні.

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На Приморському напрямку з великокаліберних кулеметів окупанти двічі били поблизу Водяного, а з протитанкових гранатометів працювали по околицях Гнутового. Також, наприкінці доби, під ворожим вогнем опинились наші укріплення біля Павлополя.

На Луганському напрямку російські найманці випустили 6 мін калібру 82 міліметри та застосовували автоматичний гранатомет і кулемет на підступах до Кримського.

Загалом, за минулу добу незаконні збройні формування 16 разів порушили перемир’я. Під час 12 обстрілів сили АТО відкривали вогонь у відповідь, адже була пряма загроза життю наших воїнів. У наслідок бойових дій втрат серед українських військових немає.

Як повідомляв УНІАН раніше, Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що за добу зафіксувала у Донецькій і Луганській областях понад 70 вибухів.

"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більшу кількість порушень режиму припинення вогню, включаючи 70 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 60 вибухів)", - йдеться у звіті.