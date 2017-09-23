За минулу добу бойовики здійснили 17 обстрілів на Донецькому напрямку, один військовий поранений - Лисенко

За минулу добу на Донецькому напрямку бойовики здійснили 17 обстрілів, в результаті бойових дій у зоні АТО жоден український військовий не загинув, один дістав поранення в Невельському в результаті ворожого обстрілу.

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Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

«Бойовики не раз відкривали вогонь по позиціях українських військових поблизу Зайцевого, на ділянці фронту Кам'янка - Авдіївка і поблизу Невельського. Під час цих збройних провокацій окупанти важке озброєння не застосовували», - зазначив Лисенко.

За його словами, на Луганському напрямку бойовики порушили режим тиші один раз - вночі здійснили обстріл з міномета, гранатометів і стрілецької зброї по Кримському. Українські військові також відкривали вогонь у відповідь.

Лисенко додав, що на Маріупольському напрямку «гарячою точкою» вчора була Красногорівка, де бойовики провели короткий обстріл з мінометів різних калібрів. Всі інші епізоди порушення режиму тиші припали на південний напрямок - Павлопіль, Гнутове, Талаківка і Водяне. Там бойовики застосовували лише легке озброєння. Українські військові також відкривали там вогонь у відповідь.

Речник Міноборони також повідомив, що в результаті пожежі, що сталася вчора близько 16:00 на складі з боєприпасами біля села Новоянисоль (Нікольський район Донецької області), ніхто не постраждав.

«Органи влади евакуювали цивільних, які проживали неподалік. Зараз на місці інциденту працюють сапери. За попередньою інформацією, причиною пожежі став підпал стерні на угіддях сільськогосподарського підприємства, розташованого неподалік. Вогонь через сильний вітер перекинувся на військовий об'єкт», - зазначив Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня російсько-окупаційні угруповання 27 раз порушили перемир'я, один український військовослужбовець дістав поранення.