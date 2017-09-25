СБУ здався бойовик, який охороняв російське командування та "генштаб" терористів в "ДНР" (відео)

Колишній бойовик, який був в охороні російських військових у так званій «ДНР», здався СБУ, повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що правоохоронці встановили, що у 2014 році мешканець Донецької області піддавшись обіцянкам сепаратистів приєднався до незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР».

«У складі бандугруповань, він охороняв військові об’єкти, зокрема «генеральний штаб» бойовиків та представників російського командування. Ставши свідком грабежів місцевого населення, знущань з боку російських військових, він вирішив покинути ряди бойовиків та територію так званої «Новоросії», - йдеться у повідомленні.

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Тривалий час бойовик, побоюючись кримінальної відповідальності, переховувався у родичів на підконтрольній українській владі території. Українським правоохоронцям екс-бойовик здався через програму «На тебе чекають вдома».

Наразі обставини вчиненого чоловіком правопорушення перевіряються у рамках кримінального провадження. Колишній бойовик знаходиться вдома зі своєю родиною та очікує на звільнення від кримінальної відповідальності.

Як повідомляв УНІАН раніше, на Донбасі знищений російський найманець Геннадій Миронов. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив офіцер Генштабу ЗСУ Анатолій Штефан. "Продовжуємо постійну рубрику, 09.2017 ліквідований російський бойовик Миронов Геннадій, м. Темрюк Краснодарського краю", - написав він.