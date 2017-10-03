Доба в АТО: бойовики більше трьох годин били по околицях Авдіївки

З початку доби бойовики на Донбасі 17 разів порушили перемир'я. У відповідь бійці АТО 12 разів відкривали вогонь. В результаті бойових дій - втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає, повідомили в прес-центрі штабу АТО.

"Минула доба в районі проведення АТО завершилася збільшенням кількості обстрілів українських позицій з боку бойовиків на Донецькому напрямку. Так, ввечері проросійські найманці більше 3 годин з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї били по південно-східних окраїнах Авдіївки", – йдеться в повідомленні.

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Крім того, на Донецькому напрямку з озброєння БМП бойовики двічі обстрілювали українські зміцнення у Зайцево, а вночі під вогнем противника захисники виявилися Майорска і Невельського.

На Луганському напрямку близько 18.00 бойовики використовували гранатомети і стрілецьку зброю на підступах до селища Донець. Неподалік Кримського зафіксована робота 82-мм міномета.

На Приморському напрямку після 18.00 зберігалася тиша.

Як повідомляв УНІАН, бойовики обстріляли житлові квартали у Зайцевому, один будинок згорів вщент. У штабі АТО заявляють, що це лише свідчить про зацікавленість бойовиків у подальшому загостренні конфлікту.