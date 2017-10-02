Бойовики обстріляли житлові квартали у Зайцевому, один будинок згорів вщент

Незаконні збройні формування обстріляли житлові квартали селища Зайцеве Донецької області. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО з посиланням на українську сторону Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

«В неділю, 1 жовтня, близько 22.30 під час обстрілу позицій сил АТО в районі селища Зайцеве під вогонь стрілецької зброї та крупнокаліберних кулеметів НЗФ ОРДО також потрапили будинки мирних жителів населеного пункту. Внаслідок влучання запалювальних боєприпасів виникла пожежа в житловому будинку, що на вулиці Журавського, 31. Пожежному розрахунку ДСНС України, який вчасно прибув на місце загоряння, вдалося швидко приборкати полум’я та зашкодити його подальшому перекиданню. Будинок та майно згоріли вщент. Ніхто з мешканців не постраждав», - йдеться у повідомленні.

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У штабі також зазначають, що українські військові на провокації не піддалися, вогонь у відповідь не відкривали. «Українська сторона СЦКК засуджує дії НЗФ ОРДО щодо обстрілів населених пунктів, які загрожують життю та здоров’ю цивільного населення. Такі дії НЗФ ОРДО свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту, демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 жовтня, бойовики обстріляли населений пункт Мар’їнка Донецької області.