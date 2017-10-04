Доба в АТО: бойовики знову почали гатити з "Градів", один український військовий поранений

За минулу добу один український військовослужбовець отримав поранення на Донбасі. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook.

На Приморському напрямку вороги ввечері протягом години вели вогонь по позиціях поблизу Широкиного з переносної реактивної пускової установки "Град "Партизан", гранатометів і великокаліберного кулемета. Пізніше там також били з 82-міліметрового міномета.

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Окупанти протягом двох годин, починаючи з шостої вечора, били з реактивної системи залпового вогню "Град" з опорного пункту поблизу Талаківки, де вони випустили 38 реактивних снарядів. Також бойовики двічі обстрілювали з мінометів калібру 120 міліметрів житловий сектор селища Водяне.

На Донецькому напрямку під вогонь з гранатометів і великокаліберних кулеметів двічі потрапили укріплення на підступах до Авдіївки і Невельського. Терористи обстрілювали позиції сил АТО біля шахти "Бутівка", Зайцевого, Майорска.

На Луганському напрямку позиції на околицях Трьохізбенки 4 рази потрапили під вогонь з гранатомета і стрілецької зброї. Українські бійці жорстко відповідали противнику, під час протистояння 1 боєць отримав поранення.

"Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 22 рази порушили перемир'я. Під час 17 обстрілу сили АТО застосовували зброю на ураження. За уточненими даними в результаті бойових дій один український захисник отримав поранення", - підсумували в штабі.

Як повідомляв УНІАН, обстріли Гнутово з "Градів" викликали пожежу на сільськогосподарських угіддях. Вогонь, який наближався до житлових будинків, погасили.