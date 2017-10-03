Обстріли Гнутового з "Градів" спричинили пожежу сільськогосподарських угідь – штаб

Обстріли Гнутового з «Градів» спричинили пожежу сільськогосподарських угідь.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Ігноруючи Мінські домовленості як щодо «шкільного перемир’я», так й застосування важкого озброєння, під час обстрілу позицій сил АТО поблизу Гнутового ворог застосував реактивні системи залпового вогню «Град-П». За попередньою інформацією втрат серед особового складу немає», - йдеться у повідомленні.

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«Обстріли спричинили пожежу сільськогосподарських угідь. Вогонь, що наближався до житлових будинків, погасили», - повідомили у прес-центрі штабу.

Як зазначається, факти застосування противником важкого озброєння фіксують спостерігачі.