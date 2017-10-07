Українські військові заявили про повний контроль над злітною смугою й околицею Донецького аеропорту (відео)

Продовження теми: Штаб АТО про інформацію щодо взяття під контроль посадкової смуги ДАП: просування вперед у нас немає

Українські бійці заявили про повний контроль над злітною смугою й околицею Донецького аеропорту, як доказ - український прапор за кілька метрів від терміналу.

"Українська мова на цьому боці лунає усюди - в командах, наказах й говірці. І це дуже дратує бойовиків, які стоять за якихось кілька сотень метрів", - йдеться у сюжеті.

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На позиції знають, коли відкривати вогонь й куди стріляти. Під вогневим контролем армійців - руїни ДАПу. Хлопці навіть вивчили мапу околиць Куйбишевського району на той випадок, коли буде команда наступати.

"Під нашим контролем злітна смуга, руїни ДАПу, тобто околиця міста Донецьк", - розповів військовий.

Раніше журналіст Юрій Бутусов нагадав про останній день оборони Донецького аеропорту.