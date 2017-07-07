Журналіст озвучив втрати ЗСУ на Донбасі за червень: небойові різко зросли

У червні 2017 року в зоні АТО у складі всіх військових формувань 18 військовослужбовців загинули, 24 отримали поранення і каліцтва, передає слова журналіста Юрія Бутусова "Цензор.НЕТ", посилаючись на свої джерела.

"Для порівняння - бойові втрати в червні склали 27 загиблих і 1 зниклий безвісти. З числа 18 загиблих з небойових причин 10 смертей - це загибель в результаті алкогольного сп'яніння або з вини п'яного військовослужбовця", - йдеться в повідомленні.

Так, за словами журналіста, 19 червня група військовослужбовців на чолі з командиром взводу однієї з механізованих бригад взяла із собою алкоголь і вирушила купатися на озеро, один з них потонув.

Бутусов також розповів, що 20 червня у ході п'яної бесіди один із солдат схопився за гранату - стався вибух, два солдати загинули, двоє отримали серйозні поранення.

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"26 червня двоє солдатів іншої механізованої бригади разом випивали на ротному опорному пункті, посварилися, один із них застрелив товариша. Також 26 червня у мотопіхотній бригаді пострілом п'яного військовослужбовця вбита військовослужбовець жінка - начальник електростанції. Вона була вагітна на 7-му місяці, дитина також загинула", - йдеться у повідомленні.

Журналіст наголосив, що 76% небойових втрат припадає на частини, які понад 5 місяців АТО. За його словами, керівництву ЗСУ необхідно переглянути терміни перебування на ротації в АТО.

"Навіщо констатувати на четвертому році війни граничну психологічну втому після 5 місяців служби й залишати частини на ротацію по 10-12 місяців? Самі розуміємо і самі не виправляємо. А замість цього кожен місяць сотні людей подають рапорти на звільнення, а деякі перетворюються на "небойові втрати", - підсумував Бутусов.