Бойовики "ДНР" збільшили кількість безпідставних затримань людей на КПВВ

Бойовики "ДНР" посили контррозвідувальні заходи на контрольних пунктах в'їзду-виїзду.

Про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко з посиланням на інформацію Головного управління розвідки МОУ.

«За вказівкою ФСБ Російської Федерації керівництвом так званої «МДБ» «ДНР» з 9 жовтня цього року посилені контррозвідувальні заходи на контрольних пунктах в'їзду-виїзду», - сказав він.

За його словами, внаслідок цього значно збільшилася кількість затриманих громадян. "На додатково встановлених постах у громадян ретельно перевіряють документи, особисті речі, мобільні засоби зв'язку та комп'ютерні носії інформації. Внаслідок таких заходів значно збільшилася кількість безпідставного затримання громадян та звинувачення їх у так званій шпигунській діяльності", - додав Лисенко.

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Як зазначив речник Міноборони з питань АТО, посилення контррозвідувальних заходів відбулося одночасно з розповсюдженням серед жителів непідконтрольних урядом територій інформації про можливий наступ Збройних сил України.

"Центром інформаційного протиборства 8-ї Армії Південного військового округу Збройних сил Росії та інформаційно-пропагандистськими підрозділами так званого 1-го Армійського корпусу серед місцевих жителів і військовослужбовців російських окупаційних військ інтенсивно поширюється інформація про можливий наступ Збройних сил України", - зауважив Лисенко.