"Пташки" розвідників: як волонтерські квадрокоптери допомагають українським військовим в АТО (фоторепортаж)

Волонтери фонду "Повернись живим" у жовтні цього року побували на Маріупольському напрямку в зоні проведення АТО, де мали змогу спостерігати за роботою волонтерських безпілотників "в полі".

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"В умовах окопної війни вкрай важливо бачити пересування супротивника, виявляти склади з боєкомплектом, місця скупчення бронетехніки. Маленькі "помічники" українських розвідників – квадрокоптери – дають змогу нашим захисникам з мінімальними ризиками заглядати у тили ворога", - зазначають волонтери.

Як повідомляв УНІАН, раніше волонтери фонду "Повернись живим" показали, як проходять "постові будні" захисників Авдіївки і Широкиного.