Порошенко: підрозділи Збройних сил готові до будь-якого сценарію в зоні АТО

Президент України Петро Порошенко заявляє, що підрозділи Збройних сил України готові до будь-якого сценарію в зоні АТО та повністю контролюють ситуацію на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час зустрічі з прикордонниками у Київській області.

«Ми зараз обговорили з представниками силових структур низку додаткових заходів, які спрямовані на протидії збройних провокацій з боку ворога, на збереження життя та здоров’я українських воїнів та мирного населення, яке потрапляє під ворожі обстріли», - сказав Порошенко.

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«Ситуація повністю під нашим контролем, оборона наша надійна. Керівництво держави, ЗСУ, інші силові підрозділи готові до будь-якого сценарію», - зазначив глава держави.