Парубій розповів спецпредставнику США посилення російської агресії на Донбасі

Незважаючи на домовленості про припинення вогню, протягом останнього часу Росія лише посилює свою агресію проти української армії, а також збільшує присутність на мирних ділянках кордону.

Про це голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив на зустрічі зі спеціальним представником США в Україні Куртом Волкером, передає Еспресо.TV.

"В останній період російська агресія тільки зростає на Сході України. Лише за останні 2 місяці загинуло 10 українців й було поранено 70 українських військовослужбовців. А з початку року - 62 загиблих", - повідомив спікер.

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Окрім того, він звернув увагу Волкера на збільшення російської військової присутності на державному кордоні з Україною.

"Росія також продовжує нарощувати військовий потенціал на кордоні з Україною. Зокрема, Росія продовжує будівництво військової бази у Богучарах, що у Воронезькій області", - зазначив голова українського парламенту.

Як повідомляв УНІАН, Росія під приводом протидії Організації Північноатлантичного договору (НАТО) посилює своє військове угруповання на кордоні з Україною.