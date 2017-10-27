День в АТО: бойовики накривали вогнем житлові будинки в Широкиному і промзону в Авдіївці, поранений український боєць

Один український військовослужбовець отримав поранення рано-вранці в п'ятницю внаслідок обстрілу бойовиками району Авдіївської промзони. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook.

Читайте такожНа Донбасі бойовики із кулеметів та мінометів обстріляли опорні пункти ЗСУ

"Упродовж сьогоднішнього дня у районі проведення АТО російсько-окупаційні угруповання продовжили обстрілювати позиції української армії, застосовуючи заборонене мирними угодами озброєння", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на Приморському напрямку бойовики випустили щонайменше 39 мін калібру 82 міліметри по оборонцях Водяного. Під вогонь із цієї ж зброї потрапили опорні пункти ЗСУ біля Широкиного. А близько 15.00 противник обстріляв зі 120-міліметрових мінометів цивільні будинки у селищі Широкине.

На Донецькому напрямку сьогодні окупанти двічі били з гранатометів і великокаліберних кулеметів по позиціях сил АТО у районі Авдіївської промзони. Українські бійці вогнем із піхотного озброєння жорстко пригнічували активність бойовиків.

У результаті цього протистояння близько 04.00 дістав поранення один військовослужбовець ЗСУ. Постраждалий оперативно був госпіталізований і на даний момент стан його здоров’я оцінюється як задовільний.